Son dakika haber | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı
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Son dakika haber | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

Son dakika haber | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan Y.T'nin birçok kişiye uyuşturucu sattığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Y.T'nin üst aramasında da bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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