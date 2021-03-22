Son dakika haber: Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Aydın'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Aydın'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda 15-21 Mart tarihleri arasında 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 8'i "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerdeki aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 176 kök kenevir ele geçirildi.

Öte yandan 87 kişi hakkında ise uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun