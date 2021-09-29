Aydın'da tren yangını - Haberler
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Aydın'da tren yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da Efeler istasyonuna yanaşan bir yolcu treninde yangın çıktı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'da Efeler istasyonuna yanaşan bir yolcu treninde yangın çıktı. Görevlilerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yolcular minibüslerle gidecekleri yerlere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli-İzmir seferini yapan tren saat 14.30 sıralarında yolcu almak için Aydın Garı'na geldiğinde, görevliler trende yangın çıktığını gördü. Yangın trenin istasyona yanaşmasıyla görevlilerin yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü. Yolcular da minibüslerle gidecekleri istikamete sevk edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, tren yangını objektiflere yansıdı.

(İbrahim Kılınç - Uğur Eser/İHA)

Aydın'da tren yangını

Aydın'da tren yangını

Aydın'da tren yangını

Aydın'da tren yangını
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