Son dakika haber | Aydın'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
05.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:04
Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ali Özdemir idaresindeki 09 EC 786 plakalı otomobil, Çaltı Mahallesi'nde refüje çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile Müesser Özdemir ve Münevver Sömek, ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı