Son dakika haber: Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Semih Akgün Gök'ün kullandığı 09 FE 807 hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yolcu Yıldırım idaresindeki 09 JE 518 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile İbrahim Aydoğmuş, Güneş Yılmaz ile Ayşegül Yıldırım yaralandı.
Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 61 yaşındaki Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel