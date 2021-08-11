Son dakika haber! Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Son dakika haber! Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haber! Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin refüjdeki elektrik panosuna çarpması sonucu sürücü öldü, bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin refüjdeki elektrik panosuna çarpması sonucu sürücü öldü, bir kişi yaralandı.

Söke-Kuşadası yolu Ağaçlı Kavşağı'nda Doğukan Kolçak idaresindeki 09 SC 962 plakalı otomobil, refüje çıkarak elektrik panosuna çarptı.

Kazada, sürücü Kolçak ile yanındaki H.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kolçak, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan H.Ö'nün ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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