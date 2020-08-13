Son dakika haber: Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberleri: Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
13.08.2020 02:37 | Son Güncelleme: 13.08.2020 03:12
Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Muğla'dan Aydın istikametine seyreden Serkan Kuzu (38) idaresindeki 09 SK 770 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda aynı istikamete seyreden Ahmet Uyguç (35) yönetimindeki 48 TV 040 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada sürücüler ile Gülizar Uyguç (26) ve Meltem Yılmaz (39) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Kaynak: AA