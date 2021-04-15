Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çine-Karpuzlu yol ayrımında öğle saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 C 2976 plakalı ticari araç ile 63 AB 009 plakalı otomobil Karpuzlu ilçesi yol ayrımında çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile ticari araç takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ