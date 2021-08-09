Son dakika gündem: Trafik kazası : 2 yaralı
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Son dakika gündem: Trafik kazası : 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Söke-Aydın Karayolu Argavlı mevkisinde Mehmet P. yönetimindeki 35 YJH 27 plakalı otomobil ile Yıldız Ö. idaresindeki 09 JV 644 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Yıldız Ö. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Dılnoza T. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçtaki Dılnoza T'yi sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika gündem: Trafik kazası : 2 yaralı
Son dakika gündem: Trafik kazası : 2 yaralı
Son dakika gündem: Trafik kazası : 2 yaralı
Son dakika gündem: Trafik kazası : 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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