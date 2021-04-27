Son dakika haber... Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haber... Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber... Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kıbrıs Caddesi'nden Kozdibi Kavşağı istikametinde seyir halinde olan 09 ADA 142 plakalı motosiklet ile ara sokaktan caddeye dönmek isteyen 09 S 7081 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsünün yere düşmesi ile yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Son dakika haber... Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber... Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber... Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber... Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber... Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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