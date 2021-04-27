Son dakika haber: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haberi... Aydın'da direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü İsa Köse (35) hayatını kaybetti.

Aydın'da direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü İsa Köse (35) hayatını kaybetti.

Kaza, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli bağlantı yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Köse idaresindeki 09 EN 420 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak savruldu. Yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak duran otomobilin sürücüsü İsa Köse otomobilde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan gerekli incelemelerin ardından Köse'nin cansız bedeni otomobil içerisinden çıkartılarak morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı