Son dakika haber: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika haber: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

24.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:31
Son dakika haber: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi: Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Köşk Çevre Yolu ile Mahmut Şen Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile karayolunda seyir halinde olan Lütfi Işık (44) henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan otomobillere çarptı. Çarpışmanın etkisi ile Lütfi Işık ve yolcu konumundaki Turan Korkmaz yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücü Lütfi Işık doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Işık'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Son dakika haber: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haber: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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