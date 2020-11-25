Son dakika haber: Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
25.11.2020 20:45 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:45
Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Söke'den Kuşadası istikametine giden Cahit Uysal (61) idaresindeki 09 L 9422 plakalı otomobil Yaylaköy mevkisinde önce yol kenarındaki bir dükkanın önündeki heykellere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince Uysal, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun