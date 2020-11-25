Son dakika haber: Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

25.11.2020 20:45 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:45
Son dakika haber: Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Söke'den Kuşadası istikametine giden Cahit Uysal (61) idaresindeki 09 L 9422 plakalı otomobil Yaylaköy mevkisinde önce yol kenarındaki bir dükkanın önündeki heykellere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince Uysal, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlık eleştiriler sonrası test politikasını değiştirdi! Korona tablosuna yeni veri
Bakanlık eleştiriler sonrası test politikasını değiştirdi! Korona tablosuna yeni veri
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

İlgili Haberler

Kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aydın'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Büyükçekmece'de takla atan otomobilden 2 çocuk yara almadan kurtuldu
Son dakika haberi: Büyükçekmece'de takla atan otomobilden 2 çocuk yara almadan kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Bayburt'ta Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı düzenlendi - HaberlerSon Dakika: Sağlık Bakanı Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir - HaberlerSağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. - HaberlerSon dakika haberi: Bakan Koca: "Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim" - HaberlerBakan Koca: "Bu dönemde benim vatandaşıma verdiğim bütün rakamların tamamının doğru olduğunun altını çizmek istiyorum." - HaberlerSon Dakika | Bakan Koca: "(Kovid-19) Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler." - HaberlerSon dakika haber... Bakan Koca: "(Grip aşısı) Birkaç gün içerisinde daha da genişleteceğiz, 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik, muhtemelen 70, 65 ve bir hafta,... - HaberlerSon dakika haber! Şanlıurfa Öğretmenevi'nde çıkan yangın söndürüldü - HaberlerSon Dakika! MGK Bildirisi yayımlandı: İrini Harekatı'na karşı gerekli adımlar atılacak - HaberlerSon Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi - HaberlerSon Dakika: Sağlık Bakanlığı açık test politikasına geçti! Semptom göstermeyenler de günlük koronavirüs tablosunda yer alacak - Haberler
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Bülent Ersoy Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Mert Günok Ersun Yanal Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Ölü Türk Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 20:48:28. #1.14#
title