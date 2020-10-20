Son dakika haber! Aydın'da sulama kanalındaki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme
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Son dakika haber! Aydın'da sulama kanalındaki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme

20.10.2020 18:25 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:28
Son dakika haber! Aydın'da sulama kanalındaki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme

Son dakika haber... Aydın'ın Germencik ilçesinde sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Turanlar Mahallesinde bulunan sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümleri üzerine Kaymakam Ayhan Işık'ın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, balık ölümlerinin sebebinin incelenmesi için sudan numune aldı.

Mahalle Muhtarı Himmet İzmir, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da benzer sorunların yaşandığını söyledi.

Bölgede balık avlayan Yaşar Ayar da balıkların öldüğünü görünce çok şaşırdığını ve üzüldüğünü ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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