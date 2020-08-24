Son dakika haber! Aydın'da silahlı kavga: 1ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber! Aydın'da silahlı kavga: 1ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri: Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Son dakika haber! Aydın'da silahlı kavga: 1ölü, 1 yaralı
24.08.2020 01:37 | Son Güncelleme: 24.08.2020 01:37

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arslanlı Mahallesi kahvehaneler mevkisinde aralarında husumet olduğu iddia edilen Ali E. ve Yasin B. ile yakınları karşılaştı.

Ali E, çıkan tartışma sonrası tabancayla Yasin B. ve yanındakilere ateş açtı. Yasin B. ve kavgayı ayırmaya çalışan Hasan Kuruoğlu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Hasan Kuruoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ayrıca, 2009 yılında aynı yerde çıkan kavgada Ali E'nin, Yasin B'nin yakınlarından Muzaffer Balcı'yı tabancayla öldürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

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