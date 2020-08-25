Son dakika haber | Aydın'da polise ateş edip kaçtığı öne sürülen şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı Son dakika haberleri... Aydın'ın Efeler ilçesinde 11 gün önce polise ateş edip kaçtığı iddia edilen şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 11 gün önce polise ateş edip kaçtığı iddia edilen şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Hakkında 3 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve 14 Ağustos'ta Kadıköy Mahallesi'nde polis ekiplerine ateş açarak kaçan S.E'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Polis, S.E'nin kardeşi G.E. ile bir otomobil kiraladığını belirledi.

Aydın'da takibe alınan otomobil, "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Germencik ilçesindeki Alangüllü Mahallesi'ne kadar devam eden yaklaşık 100 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobil, dağlık alanda terk edilmiş halde bulundu.

Yaya olarak kaçmaya çalışan S.E, yakalanacağını anlayınca, belindeki silahı çekip, serbest kalmazsa kendini vuracağını söyledi. Polisin ikna çabaları sonucu S.E, gözaltına alındı.

S.E'nin kardeşi G.E'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA