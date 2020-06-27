Son dakika haber... Aydın'da park halindeki otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangında araçta hasar oluştu.

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangında araçta hasar oluştu.

Yenikent Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde park halinde bulunan 06 AC 2723 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Aracının yandığının haberini alınca iş yerinden olay yerine gelen A.Y. gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis ve itfaiye ekipleri hasar oluşan otomobilde yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA