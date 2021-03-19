Son dakika haber: Aydın'da park halindeki otomobil alev aldı
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Son dakika haber: Aydın'da park halindeki otomobil alev aldı

19.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:23
Son dakika haber: Aydın'da park halindeki otomobil alev aldı

Son dakika haberler: Aydın'ın Efeler ilçesinde park halinde bulunan otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halinde bulunan otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Zafer Mahallesi'ndeki Zafer Meydanında bulunan eski minibüs garajı alanında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan A.'ya ait 09 EM 696 plakalı otomobilden alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek alevleri diğer otomobillere sıçramadan söndürdü.

Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Son dakika haber: Aydın'da park halindeki otomobil alev aldı
Son dakika haber: Aydın'da park halindeki otomobil alev aldı
Son dakika haber: Aydın'da park halindeki otomobil alev aldı
Son dakika haber: Aydın'da park halindeki otomobil alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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