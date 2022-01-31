Son dakika haber! Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü
AA, Ferdi Uzun - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.M.Y'nin kullandığı 09 ADD 190 plakalı otomobil, Akkyeniköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Taştekin'e (35) çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Taştekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.
AA / Ferdi Uzun - Güncel