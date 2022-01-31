Son dakika haber! Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü

AA, Ferdi Uzun - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Son dakika gündem haberi... Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.M.Y'nin kullandığı 09 ADD 190 plakalı otomobil, Akkyeniköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Taştekin'e (35) çarptı.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taştekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Jandarma, Otomobil, Didim, Aydın, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title