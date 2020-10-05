Germencik'te orman yangını
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Germencik'te orman yangını

05.10.2020 20:27 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:37

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Germencik ile İzmir'in Selçuk ilçesi sınırında kalan Selahattin Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havanın kararması nedeniyle karadan 15 arazöz ve çok sayıda işçiyle alevlere müdahale ediyor.

Germencik'te orman yangını
Germencik'te orman yangını
Germencik'te orman yangını
Germencik'te orman yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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