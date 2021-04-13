Son dakika haber! Aydın'da motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
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Son dakika haber! Aydın'da motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Aydın'da motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi Şirinevler Caddesinde Ayhan Özbay (49), evinin önünde park halindeki motosikletinin yerinde olmadığını görünce karakola gidip şikayetçi oldu.

Polis, motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin motosikleti alıp kaçtığı yer alıyor.

Özbay, değeri 11 bin lira olduğunu öne sürdüğü motosikletini bulana 2 bin lira ödül vereceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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