Son dakika haber! Aydın'da makilik alanda yangın
Son dakika haberi: Aydın'ın Çine ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
13.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:58
Aydın'ın Çine ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Elderesi Mahallesi Çullar mevkisinde dağlık ve makilik alandaki arazide henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Çine Orman İşletme Şefliğine bağlı 3 arazöz, 2 müdahale aracı ile yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı.
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Kaynak: AA