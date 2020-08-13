Son dakika haber! Aydın'da makilik alanda yangın Son dakika haberi: Aydın'ın Çine ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Aydın'ın Çine ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Elderesi Mahallesi Çullar mevkisinde dağlık ve makilik alandaki arazide henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Çine Orman İşletme Şefliğine bağlı 3 arazöz, 2 müdahale aracı ile yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Kaynak: AA