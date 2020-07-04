Son dakika haber! Aydın'da maden ocağındaki iş makinesi devrildi: 1 ölü
Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Söke ilçesinde maden ocağındaki iş makinesinin devrilmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
04.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:43
Aydın'ın Söke ilçesinde maden ocağındaki iş makinesinin devrilmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren maden ocağındaki iş makinesi yaklaşık 15 metre yükseklikten devrildi.
Olayda iş makinesinin operatörü Serdar Can (23) ağır yaralandı.
Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Can, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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Kaynak: AA