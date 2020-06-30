Son dakika haber! Aydın'da kamyonet zeytin bahçesine devrildi: 2 yaralı
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Son dakika haber! Aydın'da kamyonet zeytin bahçesine devrildi: 2 yaralı

Son dakika güncel haberi... Aydın'da kamyonetin zeytin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Son dakika haber! Aydın'da kamyonet zeytin bahçesine devrildi: 2 yaralı
30.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:56

Aydın'da kamyonetin zeytin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Aziz Yavuz'un kullandığı 09 AN 392 plakalı kamyonet, Yılmazköy Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçeye devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve yanındaki Bahattin Karataş yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaralıların bir cenazeye katılmak için yola çıktığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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