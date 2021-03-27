Son dakika haber... Aydın'da kadın cinayeti
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Son dakika haber... Aydın'da kadın cinayeti

İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KILINÇ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... - Aydın'da kadın cinayeti Öldürülen kadın uzaklaştırma talep ettiği öğrenildi Aydın'da eski erkek arkadaşı tarafından evinin olduğu binanın kapısının önünde kalbine 4 kurşun sıkılarak öldürülen 31 yaşındaki bir çocuk annesi Necla Demirbaş'ın uzaklaştırma talep ettiği öğrenildi.

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- Aydın'da kadın cinayeti

Öldürülen kadın uzaklaştırma talep ettiği öğrenildi

AYDIN - Aydın'da eski erkek arkadaşı tarafından evinin olduğu binanın kapısının önünde kalbine 4 kurşun sıkılarak öldürülen 31 yaşındaki bir çocuk annesi Necla Demirbaş'ın uzaklaştırma talep ettiği öğrenildi.

Acı olay öğle saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce bir evlilik yapıp ayrıldığı belirtilen bir kız çocuğu annesi 32 yaşındaki Necla Demirbaş, bir süre önce 25 yaşındaki O.G. ile birlikte dini nikah kıydırıp birlikte yaşamaya başladı. Necla Demirbaş ile birlikte yaşadığı O.G.'nin arası açılınca Demirbaş'ın mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde 09 ADD 377 plakalı aracı ile daha önce birlikte yaşadığı Necla Demirbaş'ın evinin önüne gelen O.G., genç kadını yanında getirdiği tabanca kalbinden 4 el ateş etti. Daha sonra sokağa çıkan O.G. arabasının yanına gelince aynı silahı bu defa başına dayayıp tetiğe bastı. Necla Demirbaş ile eski sevgilisi olan O.G. ayrı ayrı ambulanslarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Necla Demirbaş hayatını kaybetti, katili O.G.'nin de durumunun ağır olduğu ve şu anda cihaza bağlı olarak yaşadığı öğrenildi.

Son dakika haber... Aydın'da kadın cinayeti
Son dakika haber... Aydın'da kadın cinayeti
Son dakika haber... Aydın'da kadın cinayeti
Son dakika haber... Aydın'da kadın cinayeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KILINÇ

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