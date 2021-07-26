Son dakika haber! Aydın'da iki otomobil çarpıştı; 1 çocuk öldü, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı
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Son dakika haber! Aydın'da iki otomobil çarpıştı; 1 çocuk öldü, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Son dakika haber! Aydın'da iki otomobil çarpıştı; 1 çocuk öldü, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre AYDIN'ın Çine ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 yaşındaki Mehmet Berkay Bilek hayatını kaybetti, 3'ü çocuk yaralanan 7 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 yaşındaki Mehmet Berkay Bilek hayatını kaybetti, 3'ü çocuk yaralanan 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında kırsal Bahçearası ile Savrandere Mahallesi mevkisi Aydın- Muğla karayolunda meydana geldi. Durmuş Öztürk (36) yönetimindeki 09 LU 969 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Cüneyt Bilek'in (33) kullandığı 34 CSS 574 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Berkay Bilek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücülerinden Cüneyt Bilek, araçta yolcu konumunda bulunan Mevliye Bilek (32), Berat Bilek (7) ve Buğra Bilek (4) ile diğer otomobilin sürücüsü Durmuş Öztürk, araçtaki İhsan Öztürk (66) ve Ela Öztürk (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Mehmet Berkay Bilek'in cenazesi ise Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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