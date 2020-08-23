Son dakika haber! Aydın'da iki mahalle karantinaya alındı Son dakika gündem haberi... Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 pozitif vaka nedeniyle Bozdoğan ilçemiz Tütüncüler ve Altıntaş mahallelerinde 15 gün süre ile karantina uygulamasına başlanılmıştır. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması koronavirüs ile mücadelemize çok önemli katkı sağlayacaktır." ifadesini kulandı.

Kaynak: AA