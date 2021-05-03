Son dakika haber! Aydın'da hayvan çiftliğinde yangın
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Son dakika haber! Aydın'da hayvan çiftliğinde yangın

Son dakika haber! Aydın'da hayvan çiftliğinde yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde meydana gelen yangında tonlarca saman alev alırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde meydana gelen yangında tonlarca saman alev alırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Yamalak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama kanalı kenarından çıktığı tahmin edilen yangın, hayvan çiftliğinin depo kısmında bulunan samanların bulunduğu alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Tonlarca saman alevlere yenik düşerken, 5 itfaiye arazözü, 1 orman bölge ekibi ve 4biş makinesi yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Son dakika haber! Aydın'da hayvan çiftliğinde yangın
Son dakika haber! Aydın'da hayvan çiftliğinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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