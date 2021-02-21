Son dakika haber: Aydın'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Aydın'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

21.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:10
Son dakika haber: Aydın'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde kum ocağında yük boşaltırken devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde kum ocağında yük boşaltırken devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Söke ilçesi Çavdar Mahallesi'ndeki kum ocağında İsmail Tekin'in (63) kullandığı kamyon, kum boşaltma esnasında devrildi.

Görgü tanıklarının durumu bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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