Son dakika haber... Aydın'da çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika habere göre Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
25.08.2020 23:51 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:54
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Güzeltepe Mahallesi Tekke mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mahalle sakinleri ve ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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Kaynak: AA