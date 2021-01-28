Son dakika haber | Aydın'da çıkan ev yangınında 1 kişi ağır yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale etmek isteyen kişi ağır yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale etmek isteyen kişi ağır yaralandı.

Efeler Mahallesi 1414 Sokakta A.İ.A'ya ait (51) müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.

Yangına müdahale etmek istediği sırada vücudunun çeşitli yerlerinde hayati tehlikeye neden olacak yanıklar oluşan ve Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.İ.A, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Dumandan etkilenen Z.A. ile kızı P.E.A'ya ise ambulans ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol