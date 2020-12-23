Son dakika haber! Aydın'da ahırın içindeki çukura düşen kadın kurtarıldı
23.12.2020 20:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:02
Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Çine ilçesinde ahırda çökme sonucu oluşan çukura düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aydın'ın Çine ilçesinde ahırda çökme sonucu oluşan çukura düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Soğancılar Mahallesinde yaşayan Nurten Şeker'in (54) ahırında çökme sonucu 3 metre derinliğinde çukur oluştu.
Ahıra giren Şeker, çukura düşerek mahsur kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şeker, itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle kurtarıldı.
Hafif şekilde yaralanan Nurten Şeker, ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı