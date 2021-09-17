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Son dakika haber... Aydın Büyükşehir Belediyesi, merhum başbakan Menderes'i andı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Aydın Büyükşehir Belediyesi, merhum başbakan Menderes'i andı

Son dakika haberleri: Merhum Başbakan Adnan Menderes'in vefatının 60. yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayır yapıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in vefatının 60. yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayır yapıldı.

Aydın'ın yetiştirdiği en önemli siyasi isimlerden biri olan merhum Adnan Menderes'in hatırlanmasını bir vefa örneği olduğunu ifade eden vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i vefatının 60. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. - AYDIN

Son dakika haber... Aydın Büyükşehir Belediyesi, merhum başbakan Menderes'i andı

Son dakika haber... Aydın Büyükşehir Belediyesi, merhum başbakan Menderes'i andı

Son dakika haber... Aydın Büyükşehir Belediyesi, merhum başbakan Menderes'i andı

Son dakika haber... Aydın Büyükşehir Belediyesi, merhum başbakan Menderes'i andı

Son dakika haber... Aydın Büyükşehir Belediyesi, merhum başbakan Menderes'i andı

Son dakika haber... Aydın Büyükşehir Belediyesi, merhum başbakan Menderes'i andı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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