Son dakika haber | Ayder Yaylası yolunda heyelan; çay bahçesinde mahsur kaldılar (3) Son dakika habere göre KAÇKAR KÖYÜNDE SEL VE HEYELANRize'in Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar köyünde yağmurun şiddetini artırması ile sel ve heyelanlar meydana geldi.

KAÇKAR KÖYÜNDE SEL VE HEYELAN Rize'in Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar köyünde yağmurun şiddetini artırması ile sel ve heyelanlar meydana geldi. Yağışın etkisiyle köyün içinden geçen derenin debisi, yükseldi. Bölgede pek çok ev ve tarım arazileri sel ve heyelanda zarar gördü. Selin etkili olduğu alanlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görntülendi. Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize),

Kaynak: DHA