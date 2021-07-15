Son dakika haber... Aydemir'den Bakan Selçuk'a Tarım Lisesi teşekkürü
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Son dakika haber... Aydemir'den Bakan Selçuk'a Tarım Lisesi teşekkürü

Son dakika haber... Aydemir'den Bakan Selçuk'a Tarım Lisesi teşekkürü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de söz alıp, Erzurum'da açılan Aziziye Yavuz Selim Tarım ve Hayvancılık Lisesinin ehemmiyetine vurgu yaptı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de söz alıp, Erzurum'da açılan Aziziye Yavuz Selim Tarım ve Hayvancılık Lisesinin ehemmiyetine vurgu yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a gösterdiği hassasiyet ve verdiği destekten dolayı teşekkür eden Milletvekili Aydemir, 'Bu eşsiz eğitim kurumumuz ilimize, bölgemize hayırlı olsun inşaallah.' niyazında bulundu.

Erzurum Ekonomisi ve Tarım

TBMM'deki sunumunda Erzurum ekonomisinde tarım sektörünün öncelikli konumda bulunduğunu, bu çerçevede tarımsal eğitimin özel bir önem kazandığnı dile getiren Milletvekili Aydemir, 'Erzurum'un en mühim sosyoekonomik tarifi, bitkisel üretim ve hayvancılık ili olduğudur. Bu kimliğimizi taçlandıran eğitim kurumlarının başında Atatürk Üniversitemiz bünyesindeki ziraat ve veterinerlik fakülteleri gelmektedir. Bu kurumlarımızla iftihar ediyoruz.' dedi.

Aziziye Yavuz Selim Tarım ve Hayvancılık Lisesi Açılışı

İlde tarımsal eğitimin Aziziye Yavuz Selim Tarım ve Hayvancılık Lisesinin açılmasıyla birlikte yeni bir güç kazandığını dile getiren Milletvekili Aydemir, 'Bu dönem bunlara ilave yeni bir eğitim kurumumuz daha oldu. Bünyesinde bitkisel üretim, hayvan yetiştiriciliği, hayvan sağlığı ve laboratuvar hizmetleri bulunan Aziziye Yavuz Selim Tarım ve Hayvancılık Lisesi açıldı. Üniversitemiz hocalarının da derslere gireceği bu nadide okul öğrencileri, veterinerlik ve ziraat fakültelerinin laboratuvarlarında uygulamalı ders yapma imkanı da bulacaklar. Genç jenerasyon çiftçiler yetiştirecek olan okulumuzu Erzurum'a kazandıran Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk Bey'e dadaşlar adına yürekten teşekkür ediyoruz. Erzurum'a hayır, uğur getirsin diye niyazda bulunuyorum, size de saygı sunuyorum.' kaydını düştü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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