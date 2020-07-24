Son dakika haber... Ayasofya-i Kebir Cami-i S¸erifi'nde ezan okundu (1)
Son dakika güncel haberine göre Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ezan okundu.
24.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:09
Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ezan okundu.
Vatandaşların tarihi ana tanıklık etmek için akın ettiği Ayasofya-i Kebir Cami-i S¸erifi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duanın ardından dört müezzin tarafından minarelerden öğlen ezanı okundu.
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Kaynak: AA