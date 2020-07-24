Son dakika haber: Ayasofya Camii önünde Cuma saatini bekliyorlar Son dakika haberine göre Saatler sonra cuma namazı ile açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanmalar başladı.

Saatler sonra cuma namazı ile açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanmalar başladı. Cami önü ve çevresinde toplananlar yerlere seccadelerini sererek bekleyişe başladı. Kalabalık arasında bulunanların bazılarının namaz kıldıkları görüldü. Seccadeler sosyal mesafe kuralına uygun olarak serildi. Ellerinde Türk bayrağı olanlar dikkat çekerken, bekleyenler zaman zaman tekbir getirdi.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA