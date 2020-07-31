Son dakika haber... Ayasofya Camii'ne bayram namazı için koşarak geldiler
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Son dakika haber... Ayasofya Camii'ne bayram namazı için koşarak geldiler

Son dakika haberi: AYASOFYA Camii'nde ilk defa kılınacak olan bayram namazı için vatandaşlar gece saatlerinde gelmeye başladı.

Son dakika haber... Ayasofya Camii'ne bayram namazı için koşarak geldiler
31.07.2020 04:06 | Son Güncelleme: 31.07.2020 05:12
AYASOFYA Camii'nde ilk defa kılınacak olan bayram namazı için vatandaşlar gece saatlerinde gelmeye başladı. 

Kurban Bayramı bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar saatler öncesinde Ayasofya Camii'ne geldi. Polis kontrol noktasından geçenler Ayasofya Camii'ne doğru koşmaya başladı.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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