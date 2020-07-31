Son dakika haber... Ayasofya Camii'ne bayram namazı için koşarak geldiler
Son dakika haberi: AYASOFYA Camii'nde ilk defa kılınacak olan bayram namazı için vatandaşlar gece saatlerinde gelmeye başladı.
31.07.2020 04:06 | Son Güncelleme: 31.07.2020 05:12
AYASOFYA Camii'nde ilk defa kılınacak olan bayram namazı için vatandaşlar gece saatlerinde gelmeye başladı.
- İstanbul
Kurban Bayramı bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar saatler öncesinde Ayasofya Camii'ne geldi. Polis kontrol noktasından geçenler Ayasofya Camii'ne doğru koşmaya başladı.
- İstanbul
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Kaynak: DHA