Son dakika haber... Ayasofya Camii'ne bayram namazı için koşarak geldiler Son dakika haberi: AYASOFYA Camii'nde ilk defa kılınacak olan bayram namazı için vatandaşlar gece saatlerinde gelmeye başladı.

AYASOFYA Camii'nde ilk defa kılınacak olan bayram namazı için vatandaşlar gece saatlerinde gelmeye başladı. Kurban Bayramı bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar saatler öncesinde Ayasofya Camii'ne geldi. Polis kontrol noktasından geçenler Ayasofya Camii'ne doğru koşmaya başladı.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA