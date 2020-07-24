Son dakika haber! Ayasofya Camii çevresinde kalabalık artıyor
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Son dakika haber! Ayasofya Camii çevresinde kalabalık artıyor

Son dakika gelişmesine göre AYASOFYA Camii çevresinde kalabalık her geçen dakika artıyor.

Son dakika haber! Ayasofya Camii çevresinde kalabalık artıyor
24.07.2020 08:20 | Son Güncelleme: 24.07.2020 08:24

Kubilay ÖZEV-  İSTANBUL/DHA- AYASOFYA Camii çevresinde kalabalık her geçen dakika artıyor.

Bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevrede birçok yol bariyerlerle kapatıldı.

Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı.  Almanya'da Ayasofya'nın açılışına geldiğini belirten İsmail Arslan, "Almanya'dan 3 günlüğüne gelebildik. Allah'a Şükür Ayasofya'nın tekrardan cami olmasına bizde şahit olmak istedik" dedi. 

"DİYARBAKIRLILAR DA AYASOFYA'DA OLSUN" 

Ayasofya'nın açılışı için Diyarbakır'dan açılış için gelen İbrahim Yalçıntepe ise "Ayasofya için Diyarbakır'dan geldik. Ayasofya fetihin sembolü olduğu için dedik ki Diyarbakırlılar da Ayasofya'da olsun. Dedelerimiz burada ki maneviyatını yaşayalım. Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz" diye konuştu


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Kaynak: DHA

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