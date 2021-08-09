Son dakika haber | Ayaş sanayi sitesindeki mobilyacı dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Ayaş sanayi sitesindeki mobilyacı dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haber | Ayaş sanayi sitesindeki mobilyacı dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Ankara'nın Ayaş ilçesinde, sanayi sitesinde meydana gelen ve maddi hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde, sanayi sitesinde meydana gelen ve maddi hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ayaş sanayi sitesindeki mobilyacı dükkanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden Ankara İtfaiyesine bağlı Ayaş, Sincan ve Beypazarı'nda görevli ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çalışmalarda, ASKİ'den iki su tankeri de kullanıldı.

Çevrede maddi hasara neden olan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Avcılar'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina adeta enkaza döndü
Avcılar'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina adeta enkaza döndü
Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı
Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Aleyna Tilki Yonca Evcimik Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Hakan Reçber Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Ayaş sanayi sitesindeki mobilyacı dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 19:59:31. #1.16#

title