Son dakika haber... Ayarı düşük altınları piyasaya sürdükleri iddia edilen şüphelilere operasyon: 6 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 3 ilde, ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekiplerince ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdüğü iddia edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi.

Gaziantep, Hatay ve Mersin'de düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

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