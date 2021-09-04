Son dakika haber: Ayancık'taki sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
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Son dakika haber: Ayancık'taki sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Son dakika haber: Ayancık'taki sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Sinop'un Ayancık ilçesindeki sel felaketinde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu.

Sinop'un Ayancık ilçesindeki sel felaketinde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu.

Sinop Valiliğince, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde suya kapılarak hayatını kaybedenler için Sahil Camisi'nin avlusunda mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen mevlide selde ölenlerin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ile vatandaşlar katıldı.

Son dakika haber: Ayancık'taki sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
Son dakika haber: Ayancık'taki sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
Son dakika haber: Ayancık'taki sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
Son dakika haber: Ayancık'taki sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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