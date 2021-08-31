Son dakika haber... Ayancık'ta selin izlerini silmeye çalışan askerlere doğum günü sürprizi

Son dakika gündem haberi... Türkiye'nin farklı kentlerinden gelerek sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde yaraların sarılmasına destek veren askerlere doğum günü sürprizi yapılarak moral verildi.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelerek sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde yaraların sarılmasına destek veren askerlere doğum günü sürprizi yapılarak moral verildi.

Sinop'ta 11 Ağustos'taki şiddetli yağışın ardından sel sularının taşkınlara neden olduğu Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Sel felaketi nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve kamu kurum binasının su altında kaldığı bölgede Mehmetçik selin ilk anından itibaren hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor.

Ayancık ilçesinde sel sularından etkilenen Ayancık Devlet Hastanesindeki temizlik çalışmalarına destek vererek, hastanenin kısa sürede tekrar kısmi olarak hizmete açılmasında önemli rol oynayan askerler, ilçenin Cevizli Mahallesi'ndeki ev ve kamu binalarındaki temizlik faaliyetlerini de sürdürüyor.

Doğum günleri afet bölgesinde kutlandı

Afet bölgesinde yaraların sarılması için canla başla çalışan askerlerin moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması için de her türlü destek sağlanıyor.

Ayancık Kaymakamlığınca ilçedeki çalışmalara katılan bazı askerlere doğum günü sürprizi yapıldı.

Selin ardından bölgede özveriyle çalışan askerler için pasta kesildi.

Kaymakam İsmail Pendik, çalışmalara katılan askerlere emekleri için teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Emekleriniz ve destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu