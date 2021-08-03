Son dakika haber! Ayakları bağlanıp, ölüme terk edilen eşek kurtarıldı
Son dakika gündem haberi: ELAZIĞ'da, ön ayakları çelik telle bağlanıp ölüme terk edilen eşeği köylüler kurtardı.
ELAZIĞ'da, ön ayakları çelik telle bağlanıp ölüme terk edilen eşeği köylüler kurtardı.
Olay, merkeze bağlı Badempınarı köyü kırsalında meydana geldi. Bir eşeğin ön ayaklarının çelik telle bağlandığını gören köylüler, durumu köy muhtarı Mehmet Ekinci'ye bildirdi. Muhtar Ekinci, köylülerle, 3 kilometre uzaklıkta olan eşeğin bulunduğu yere gitti. Ekinci, pense yardımıyla teli keserek eşeği kurtardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli