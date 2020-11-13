Son dakika haber: Ayakkabı hırsızı yakalandı

Son dakika haberleri... Gaziantep'te bir fabrikadan ayakkabı ve bazı araçları çaldığı tespit edilen bir zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te bir fabrikadan ayakkabı ve bazı araçları çaldığı tespit edilen bir zanlı polis ekiplerince yakalandı. Yakalan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir fabrikada meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler yapılan çalışmalar sonucunda ayakkabı ve bazı araçları çalan hırsızlık zanlısı bir şahsı tespit etti. Yapılan operasyonla hırsızlık zanlısı, emniyet ekiplerince çaldığı malzemeler ile yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı. Çalınan malzemelerin bir kısmı ise sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı