Son dakika haber... Ayağına batan demir çubuk ile hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haber... Ayağına batan demir çubuk ile hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber... Ayağına batan demir çubuk ile hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Adıyaman'da, ayağına demir çubuk batan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, ayağına demir çubuk batan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Şire Pazarı yakınlarında yere gömülü olan demir çubuğun üzerine düşen 10 yaşlarındaki Berat T., yaralandı. Ayağına demir çubuk saplanan çocuk için olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yere gömülü olan demir çubuk kesildi. Ayağındaki demir çubuk ile ambulansa alınan Berat T., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Berat T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Son dakika haber... Ayağına batan demir çubuk ile hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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