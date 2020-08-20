Son dakika haber: Ayağı kırılan tatilciyi JÖAK, JAK ve UMKE kurtardı Son dakika gelişmesine göre Ayağı kırılan tatilciyi JÖAK, JAK ve UMKE kurtardı Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe çıkan tatilci ayağının kırılması sonu mahsur kaldığı ormanlık alandan, Jandarma Özel Arama Kurtarma timi, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayağı kırılan tatilciyi JÖAK, JAK ve UMKE kurtardı MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe çıkan tatilci ayağının kırılması sonu mahsur kaldığı ormanlık alandan, Jandarma Özel Arama Kurtarma timi, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Arkadaşları ile tatil için Fethiye'nin Faralya Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Cennet Koyu'na gelen Nihal Yeniay ormanlık alana doğru yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında ayağı burkulan Yeniay bir anda yere düştü. Ayağına basamayan Yeniay'ın arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istedi. Olay yerine Jandarma Özel Arama Kurtarma timi, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kara ulaşımının zor olması nedeniyle ekipleri denizden JÖAK botu ile Cennet koyuna ulaştı. Tekneyle bölgeye gelen ekipler, sarp ve eğimli arazide 500 metrelik tırmanışı ardından Yeniay'ın bulunduğu yere ulaştılar. Sağlık ekipleri tarafından Yeniay'a yapılan sağlık kontrolünde sağ ayak bileğinin kırıldığını tespit etti. Yeniay, ekipler tarafından sedye ile koyda bekleyen bota taşındı. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'na getirilen Yeniay, daha sonra ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yeniay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: İHA