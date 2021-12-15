Son dakika haber: Ay'ı fotoğraflayan öğrenciler teleskop kazandı

İSTEK Okulları Bilim Merkezi, dünya genelinde gerçekleştirilen "Uluslararası Ay Gözlem Gecesi" kapsamında bir fotoğraf yarışması düzenledi. İSTEK Okullarının 23 kampüsünden 108 ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı yarışma aralık ayında sonuçlandı. Yarışmanın sonunda birinci ve ikinci olan öğrenciler teleskop, üçüncü öğrenci ise dürbün kazandı.

Astrofotoğrafçı Mustafa Aydın, Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Evren, İSTEK Okulları Genel Müdürü Ali İhsan Özyazgan ve İSTEK Okulları Bilim Merkezi Yöneticisi Dr. Alper Ateş'ten oluşan jüri, öğrencilerin çektiği fotoğrafları görsel kompozisyon, renk, fotoğraf çekim tekniklerinin uygulanması ve özgünlük gibi detaylara göre değerlendirdi.

BU TÜR YARIŞMALARI TEKRARLAYACAĞIZ

İSTEK Bilim Merkezi Yöneticisi Dr. Alper Ateş "Orijinal bir görüntü karesi yakalamak planlama yapmayı ve uygulamayı gerektirmektedir. Bu nedenle gökyüzü fotoğrafçılığı genç meraklıların bilimsel ve artistik becerilerini geliştireceği bir uğraştır; önümüzdeki yıllarda bu tür yarışmaları tekrarlayacağız" dedi.

Yarışmanın birincisi İSTEK Kemal Atatürk Okullarından Emir Mert Özer, ikincisi İSTEK Bilge Kağan Okullarından Necla Burcu Bozkurt, üçüncüsü İSTEK 1915 Çanakkale Okullarından Melis Kanar oldu. Yarışmanın sonunda birinci ve ikinci olan öğrenciler teleskop, üçüncü öğrenci ise dürbün kazandı.