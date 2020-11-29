Son dakika haber... Avusturya Savunma Bakanı Tanner, Covid-19'a yakalandı
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Son dakika haber... Avusturya Savunma Bakanı Tanner, Covid-19'a yakalandı

29.11.2020 23:32 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:38
Son dakika haber... Avusturya Savunma Bakanı Tanner, Covid-19'a yakalandı

Son dakika gündem haberi: Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner'in korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner'in korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner'in korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Tanner'in sözcüsü yaptığı açıklamada, Bakan Tanner'in temaslı olduğunu ve 19 Kasım'dan bu yana evde karantina altında bulunduğunu aktardı.

Sözcü, Bakan Tanner'e yapılan önceki testlerin hepsinin negatif sonuç verdiğini belirtti. Tanner'in evde karantina altında olduğunu ifade eden sözcü, Bakan Tanner'in durumunun iyi olduğunu ve semptom göstermediğini açıkladı. Sözcü, Tanner'in evden çalışmaya devam edeceğini aktardı.

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Tanner, Avusturya federal hükümetinin de korona virüse yakalanan ikinci bakan olurken, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'da Ekim ayının ortasında Covid-19'a yakalanmıştı.

Öte yandan Avusturya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte ülke genelinde 4 bin 47 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 279 bin 708'e ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 87 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğin, toplam can kaybının 3 bin 105'e yükseldiğini açıkladı. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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