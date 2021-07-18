Son dakika haber! Avusturya'da Türk çifti selden kurtaran Alexander Eisenmann, AA'ya konuştu Açıklaması

Son dakika haberler: Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında, dün etkili olan sağanağın yol açtığı sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini kurtaran Alexander Eisenmann, "Benim için kim oldukları elbetteki hiç önemli değildi.

Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında, dün etkili olan sağanağın yol açtığı sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini kurtaran Alexander Eisenmann, "Benim için kim oldukları elbetteki hiç önemli değildi. Her ne kadar riskli de olsa onlara yardım etmek için kararlı bir şekilde suya girdim." dedi.

AA muhabirine konuşan Avusturyalı Eisenmann, Karaaslan çiftinin restoranlarının bulunduğu binanın bitişiğindeki apartmanın sahibi olduğunu, olay sırasında binaya su girmesini engellemek için önlem almaya çalıştığını anlattı.

Eisenmann, oğlunun kendisine seslenerek, 2 kişinin suya kapıldığını söylediğini aktararak, hemen suya girdiğini, Karaaslan çiftine elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını ancak suyun basıncının çok şiddetli olduğunu dile getirdi.

Olayın sıcaklığıyla ilk anda sele kapılan kişileri tanıyamadığını, daha sonra yan komşusu olduklarını fark ettiğini anlatan Eisenmann, "Benim için kim oldukları elbette hiç önemli değildi. Her ne kadar riskli de olsa onlara yardım etmek için kararlı bir şekilde suya girdim." diye konuştu.

Eisenmann, hep birlikte sudan kurtulmayı başardıklarını ve suyun daha az etkili olduğu alana ulaştıklarını ifade etti.

Daha sonra Karaaslan çiftinin burada bir duvarın üzerine tırmandığını, itfaiyeden yardım gelmesini beklediğini söyleyen Eisenmann, kendisinin ise farkı bir yol kullanarak yaşadığı eve dönmeyi başardığını kaydetti.

"(Çavuşoğlu'nun kendisini araması) Çok içten ve samimiydi"

Eisenmann, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini aramasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beni aramış olmasından çok mutlu oldum. Çok içten ve samimiydi, bana teşekkür etti, yardım teklifinde bulundu." ifadesini kullandı.

Böyle bir telefonu hiç beklemediğini ve çok şaşırdığını vurgulayan Eisenmann, önce kendisiyle Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı'nın daha sonra da Büyükelçi Ozan Ceyhun'un irtibata geçtiğini anlattı.

Eisenmann, Hallein'da durumun düne oranla çok daha iyi olduğuna işaret etti.

Ancak sel sularının hala birçok evin kiler ve mahzeninden tahliye edilmeyi beklediğini vurgulayan Eisenmann, yaşanan afetin izlerini silmek için herkesin el birliğiyle çalıştığının, böyle zor zamanlarda insanların birbirleriyle dayanışma içinde hareket etmesinin çok memnun edici olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan